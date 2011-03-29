СБУ заблокировала киевский суд - говорят, идет борьба с коррупцией
16:49, 29 марта 2011Политика
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Проводятся следственные действия
В Службе безопасности Украины подтверждают, что в здании Шевченковского районного суда города Киева проводятся следственные действия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Подтверждаем, что в помещении Шевченковского суда проходят следственные действия. Они связаны с борьбой с коррупционными проявлениями в судебном корпусе», говорится в сообщении.
Ранее интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на очевидца сообщило, что Шевченковский райсуд заблокирован сотрудниками СБУ.
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