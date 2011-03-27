У Тимошенко неделя начнется с допроса
10:57, 27 марта 2011Политика
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ГПУ вызывает на 14.00
Лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в понедельник в Генеральную прокуратуру.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщини», Ю.ТИМОШЕНКО вызывают на 14:00 в Главное следственное управление ГПУ.
Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО инкриминируют использование во время кризиса части средств, выделенных в рамках Киотского протокола, для выплаты пенсий.
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