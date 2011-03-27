У Тимошенко неделя начнется с допроса

Лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в понедельник в Генеральную прокуратуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщини», Ю.ТИМОШЕНКО вызывают на 14:00 в Главное следственное управление ГПУ.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО инкриминируют использование во время кризиса части средств, выделенных в рамках Киотского протокола, для выплаты пенсий.