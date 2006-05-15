Кушнарев дал оценку отставкам госчиновников

Член президиума Политсовета Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ называет решение премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Анатолия КИНАХА об уходе со своих должностей элементарным прагматизмом.

Такое мнение Е.КУШНАРЕВ высказал в интервью УНИАН.

«На мой взгляд, эти решения объясняются элементарным прагматизмом, ведь из Верховной Рады вернуться в правительство или в Совет Нацбезопасности, или на любую другую должность в исполнительной власти всегда можно, а попасть в Верховную Раду после отведенного срока можно будет только через 5 лет. Так что здесь все понятно и не требует дополнительных комментариев», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ЕХАНУРОВ и секретарь Совета национальной безопасности и обороны А.КИНАХ направили документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации народными депутатами Украины, представив зарегистрированные в Верховной Раде заявления об увольнении.

Сегодня ЦИК зарегистрировала народными депутатами министра юстиции Сергея ГОЛОВАТОГО, премьер-министра Ю.ЕХАНУРОВА, секретаря СНБОУ Анатолия КИНАХА, экс-председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея ИВЧЕНКО, вице-премьера Вячеслава КИРИЛЕНКО, первого вице-премьера Станислава СТАШЕВСКОГО, министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, министра аграрной политики Александра БАРАНОВСКОГО, министра образования и науки Станислава НИКОЛАЕНКО, председателя Фонда госимущества Валентину СЕМЕНЮК, председателя Антимонопольного комитета Алексея КОСТУСЕВА, председателя Высшего хозяйственного суда Дмитрия ПРИТЫКУ.