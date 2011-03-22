Кучму уже вызвали на допрос?

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА завтра на 10.00 вызывается в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры для дачи показаний по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН сегодня заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству Г.Гонгадзе.