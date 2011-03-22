Тимошенко считает блефом возбуждение дела против Кучмы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает "блефом и показухой" возбуждение Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей этой социальной сети «не считаете ли вы, что на КУЧМУ возбуждено дело для того, чтобы сейчас оправдать, а затем нельзя было привлечь снова?».

«Это такая «народная игра» в «справедливого» ЯНУКОВИЧА, которая никогда ничем не закончится. Блеф и показуха», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, которое привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН сегодня заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным относительно убийства Г.Гонгадзе.