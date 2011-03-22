Королевская передала Януковичу требования предпринимателей

Председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ передала Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ требования предпринимателей о внесении изменений в налоговое законодательство и прекращении преследований активистов "налогового майдана".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня под стенами Администрации Президента.

Совет предпринимателей Украины, объединяющий более 200 предпринимательских организаций и профсоюзов, обратился к Президенту Украины с открытым письмом, требуя вмешаться в ситуацию, сложившуюся из-за беспрецедентного давления государственных органов на экономически активную часть общества, сообщает пресс-служба Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Предпринимательское сообщество выдвигает три основных требования к власти.

Первое - прекратить политические и экономические репрессии. «У нас есть альтернатива экономическим репрессиям и сокращению рабочих мест. Совет предпринимателей подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые позволят юридическим лицам засчитывать на валовые затраты товары и услуги, приобретаемые у предприятий, работающих по упрощенной системе (законопроект №8217-2). Если этого не произойдет, то после 1 апреля минимум 200 тысяч человек начнут ликвидацию своих предприятий», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также народный депутат подчеркнула, что Совет предпринимателей подготовил поправки к Налоговому кодексу относительно отмены ежемесячной налоговой отчетности о доходах физических лиц, которая сегодня парализует работу налоговых инспекций и предпринимателей (законопроект №8217-3). Кроме этого, подготовлены изменения в закон о едином социальном взносе, предусматривающие освобождение работающих пенсионеров от обязательных отчислений в Пенсионный фонд.

Второе требование - прекратить социальные эксперименты над украинским народом и экономикой страны. «Мы выступаем за справедливое перераспределение национального дохода и расходов. Реформы не должны проводиться за счет бедных, в угоду чиновникам и близкого к ним бизнеса. Мы против покрытия дефицита бюджета за счет пенсионеров и малого бизнеса, учитывая, что расходы на государственный аппарат резко увеличиваются. У нас есть альтернативное предложение. Это – законопроект о снижении налоговой нагрузки на зарплаты и их детенизации, а также – сокращение расходов на содержание госорганов», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Третье требование предпринимателей, изложенное в письме к Президенту Украины - поддержать модель упрощенной системы, подготовленной Советом предпринимателей (законопроект №8276). По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, спасти малый бизнес может только новое законодательство, принятое совместно с предпринимателями и направленное на развитие. «Люди ожидают нового закона, который позволит им и в дальнейшем платить справедливые налоги и создавать рабочие места. Предприниматели в состоянии наполнить бюджеты налогами и снизить безработицу. Если малый бизнес не получит новые правила игры – экономическая стабильность страны окажется под серьезной угрозой, а в бюджете появится новая дыра. Мы разработали новую систему упрощенной системы, которая повысит наполнение бюджетов и даст шанс для развития малого бизнеса. Если эта система будет принята, до конца года она позволит создать 500 000 рабочих мест», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат подчеркнула, что Совет предпринимателей Украины поддержал массовый автопробег предпринимателей запада и востока Украины, который проводится 21-25 марта против репрессий, развернувшихся против активистов «налогового Майдана», абсурдного Налогового кодекса и социальных «псевдореформ».

«Мы обращаемся к Вам как к гаранту конституционных прав граждан взять под свой личный контроль сложившуюся в деловой среде ситуацию в связи с давлением контролирующих органов, что угрожает экономической ситуации в стране», - говорится в открытом письме.

Совет предпринимателей ждет от Президента Украины содействия восстановлению законности и наказанию чиновников, допустивших злоупотребления во время преследования активистов Майдана, а также предлагает поддержать законодательные инициативы Совета предпринимателей Украины, направленные на защиту малого и среднего бизнеса в Украине, на создание условий для предпринимательской инициативы и развития экономики.

«Эти инициативы являются настоящей народной реформой, ведь в их обсуждении участвовали более 200 организаций и профсоюзов предпринимателей, проводилось широкое обсуждение в сети Интернет, региональные общественные слушания», - говорится в открытом письме.