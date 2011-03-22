Дело против Кучмы - атака «донецких» из окружения Януковича на «недонецких»?

Информация отдельных средств массовой информации о возбуждении уголовного дела против бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе может быть отвлекающим маневром от дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение корреспонденту УНИАН вісказал руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО.

«Я бы все-таки подождал, будет ли реально предъявлено обвинение (Л.КУЧМЕ — УНИАН) и фигурирует ли там сам КУЧМА или как-то иначе сформулировано. Но если что-то подобное случится, то две версии. Одна версия — это некий отвлекающий маневр для того, чтобы отвлечь внимание от дел против ТИМОШЕНКО и перекрыть их другим резонансным делом», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, в таком случае дело против экс-Президента может быть открыто, но через какое-то время закрыто в связи с отсутствием улик.

«Второй вариант — это попытка атаки донецкой части окружения Президента (Виктора ЯНУКОВИЧА - УНИАН) на недонецкую. КУЧМА в данном случае как бы окольный вариант, непрямой объект атаки. Это демонстрация того, что потом могут ударить и по более серьезным фигурантам, которые сейчас находятся в окружении Президента», - подчеркнул политолог.

В то же время В.ФЕСЕНКО не исключил, что информация о деле против Л.КУЧМЫ может быть самопиаром первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА.

«Хотя по нынешним временам такого рода резонансные дела без санкции самого генпрокурора вряд ли возможны», - отметил В.ФЕСЕНКО.

Как сообщило в понедельник, 21 марта, агентство УНН (Украинские национальные новости) со ссылкой на источники, приближенные к ГПУ, «Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Президента Украины (1994-2005 гг.) Леонида КУЧМЫ по делу убийства журналиста Георгия Гонгадзе”.

Согласно сообщению источника в Генпрокуратуре, уголовное дело против Л.КУЧМЫ возбуждено “по подозрению в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе”.

В то же время в ГПУ УНИАН не подтвердили и не опровергли эту информацию.

«В пресс-службе нет такой информации. Мы ее не подтверждаем и не опровергаем», - сказал УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

Первый заместитель генерального прокурора Р.КУЗЬМИН в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН на вопрос, действительно ли Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-президента, ответил: «Вы же знаете телефон пресс-службы, с этими вопросами обращайтесь к ней».