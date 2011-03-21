Янукович требует, чтобы Азаров избавился от «балласта»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует безотлагательно утвердить новую государственную программу приватизации, в которой учесть активизацию этого процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания управляющего совета Комитета по экономическим реформам сегодня в Киеве.

По его словам, приватизация не только позволит получить дополнительный ресурс для проведения реформ, но и принесет ежегодно в государственный бюджет десятки дополнительных миллиардов гривень.

«Это инструмент повышения эффективности работы предприятий, роста производительности труда и долгосрочной ресурсной базы в виде дополнительных налогов», - отметил он.

По данным В.ЯНУКОВИЧА, на сегодняшний день в государственной собственности находятся сотни убыточных предприятий.

«Я требую определить это направление деятельности правительства приоритетным. Нам необходимо избавиться от этого балласта, Николай Янович», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

При этом он призвал высокопоставленных чиновников «не расслабляться», невзирая на то, что формально план приватизации в этом году выполнен в связи с продажей «Укртелекома».

«Я считаю темпы реформ в сфере приватизации и управления государственной собственностью неудовлетворительными. Устаревшая законодательная база приватизации уже давно не отвечает современным потребностям. Поэтому я настаиваю на необходимости безотлагательного утверждения новой государственной программы приватизации и внесения соответствующих изменений в законодательство», - отметил Президент.