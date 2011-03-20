Литвин о законе, коррупции и криках

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что проект закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине» будет окончательно принят 5-8 апреля.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

Спикер отметил, что на следующей пленарной неделе, то есть с 5 по 8 апреля, будет принят данный закон.

В то же время подчеркнул, что ему «не нравится это соревнование - кто больше понравится людям».

«И все крики о том, что выхолощен закон, и он ничего не дает для противодействия коррупции, это такое прикрытие для того, чтобы не голосовать за данный закон», - убежден спикер.

«Потому что этот проект разрабатывался при участии и на основе рекомендаций соответствующих международных организаций, занимающихся проблемами коррупции, он полностью отвечает всем этим стандартам», - заверил В.ЛИТВИН.