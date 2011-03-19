Команда Черновецкого отдала больше 2 тысяч га земли неизвестно кому?

В Киеве завершено расследование махинаций с землей командой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Об этом говорится в публикации "Как грабили Киев. Основные схемы" еженедельника «Зеркало недели Украина».

Сообщается, что на сегодняшний день силовики располагают окончательными результатами мониторинга группы экспертов, работавшей в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ссылаясь на достоверный источник в правоохранительных органах, издание сообщается, что группа изучала «успехи» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «и его молодой команды» за период 2007-2010 годов. В поле зрения были - земля, объекты коммунальной собственности, а также инвестиционные проекты.

Согласно результатам мониторинга, более 2 211, 62 га земли отдано в аренду (подставным лицам и фирмам-однодневкам); продано - 280 га земли (без конкурса, как правило, по заниженной стоимости и инсайдерским аукционам); выведено из коммунальной собственности около 700 объектов - через организованные судебные решения.