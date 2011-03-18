Ющенко не был на политсовете НУ по «уважительным личным причинам»?

Политический совет «Нашей Украины» перенес съезд партии на месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил в интервью журналистам по итогам работы политсовета.

«Почти консенсусом было принято решение о перенесении даты съезда с тем, чтобы поручить каждому члену политсовета, который работает, соответственно, в парламенте или областных организациях, завершить работу по переговорам об объединении оппозиции на областном, районном уровне и, по возможности, в Верховной Раде», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также, по словам председателя политсовета партии, было принято решение о необходимости продолжения работы уставного комитета по тем вопросам, которые пока не находят консенсуса ни в самом уставном комитете, ни в политическом совете.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что съезд состоится через месяц, максимум, полтора.

При этом он заметил, что политически съезд практически готов.

Также он заметил, что сегодня лидер партии Виктор ЮЩЕНКО отсутствовал на заседании политсовета по уважительным личным причинам. Он еще раз отметил, что никакого конфликта в партии нет.

Говоря о том, какие изменения в уставе планирует сделать партия, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что речь идет о демократизации областных ячеек партии.

«Так как мы и обещали на съезде людям – вернуть нашу партийную демократию, дать возможность собственно местным ячейкам определять самостоятельно свое руководство как политическое, так и исполнительное», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в этом вопросе разногласий в партии нет.

Также, сказал он, поддерживаются изменения, направленные на уменьшение партийной бюрократии.

В то же время относительно блока вопросов, которые связаны с переформатированием полномочий в руководящих органах партии, пока еще консенсуса нет, в том числе и относительно вопроса полномочий лидера партии.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что действующая редакция устава была сформулирована с учетом того, что лидер партии был действующим Президентом страны. Сегодня нужно внести изменения, которые позволили бы В.ЮЩЕНКО быть ответственным высшим должностным лицом партии.

В свою очередь, заместитель председателя политсовета партии Владимир ОГРЫЗКО рассказал, что на сегодняшний день полностью завершена работа над новой программой партии, где определенные серьезные политические принципы работы партии.

Как сообщал УНИАН, съезд партии «Наша Украина» планировался 19 марта, однако был перенесен.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в «Нашей Украине» писали, что съезд партии «Наша Украина» переносится якобы из-за наличия конфликта между В.НАЛИВАЙЧЕНКО и В.ЮЩЕНКО по поводу проекта изменений к Уставу партии, которые усилили бы влияние в партии председателя политсовета.

Между тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО это опроверг, отметив, что в партии нет персонального конфликта.