Янукович заявляет, что это он отменил рассмотрение Пенсионной реформы в ВР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент сказал во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«Я инициативно отменил на этой неделе рассмотрение закона о пенсионной реформе», - сказал глава государства.

Аргументируя свое решение, Президент подчеркнул, что «законопроект не готов к голосованию».

«Я ежедневно получаю огромное количество писем от общественных организаций, граждан Украины, которые указывают на то, что люди не знакомы с положениями данного закона. Фактически, не знакомы с пенсионной реформой», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан. «Перед тем, как его (законопроект) рассматривать в Верховной Раде, нужно, чтобы его осознавали люди, те, которых будет касаться тот или другой закон, та или другая реформа», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим Президент поручил Н.АЗАРОВУ усовершенствовать ход общественного обсуждения предстоящей пенсионной реформы и этот законопроект.

«Дополнительно нужно обязательно провести общественные слушания в регионах, - подчеркнул глава государства. – Я знаю, что вице-премьер-министр ТИГИПКО хорошо работал в этом направлении, и не только он. Но этого недостаточно».

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что пенсионная реформа является очень серьезным шагом, поэтому руководство государства должно подойти к нему со всей ответственностью. Президент отметил, что эта реформа в первую очередь направлена на «повышение пенсий тем категориям пенсионеров, которые сегодня не могут жить на такие мизерные пенсии».

Глава государства также подчеркнул, что, в соответствии с положениями законопроекта, значительно сокращается размер максимальной пенсии. «Мы значительно снижаем верхний предел, который уже достиг 60 тысяч гривен. Эта граница не должна превышать десять минимальных пенсий», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению Президента, благодаря реформе в пенсионной сфере будут легализованы теневые заработные платы, что позволит обеспечить рост размера пенсий. «За счет пенсионной реформы мы будем легализовать заработные платы, и люди, которые выходят на пенсии, за счет легализации собственной заработной платы получат большие пенсии. Это будет намного больше, чем те заработные платы мизерные, которые они получают в конвертах», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет Министров Украины, был обнародован на сайте Верховной Рады Украины в декабре 2010 года.

В повестку дня парламента на текущую неделю не был внесен законопроект о проведении пенсионной реформы.

15 марта лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что в парламенте еще продолжаются дискуссии о возможности рассмотрения на текущей неделе законопроекта о пенсионной реформе.

17 марта А.ЕФРЕМОВ заявил, что до конца этой недели Верховная Рада не будет рассматривать проект пенсионной реформы.

В то же время он не смог назвать точной даты рассмотрения данного документа. По словам А.ЕФРЕМОВА, рассмотрение проекта пенсионной реформы на следующей пленарной неделе будет зависеть от того, будут ли согласованы все позиции относительно данного документа.

«У нас идет очень конструктивный диалог, и если у депутатов возникают какие-то вопросы, значит мы на эти вопросы или сами, или при помощи экспертов пытаемся найти ответ», - сказал он.

Для получения очередного транша по кредиту МВФ Украина должна принять закон о реализации пенсионной реформы до конца марта 2011 года.

Сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что перенос рассмотрения законопроекта о пенсионной реформе не повлияет на взаимоотношения с МВФ.