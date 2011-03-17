Коммунисты отметили 20-летие всесоюзного референдума

В Харькове представители Коммунистической партии Украины отметили двадцатую годовщину первого всесоюзного референдума 17 марта 1991 года, на котором решался вопрос сохранения СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы перед зданием Харьковской облгосадминистрацией около 70 активистов КПУ разместили «информационный агитационный пост».

На территории агитпоста были расположены звездой 5 палаток. В середине символической звезды активисты разместили трехсторонний стенд, на котором был изображен герб СССР, портрет Владимира Ленина и символика вооруженных сил СССР. Участники акции держали флаги и традиционную символику КПУ и СССР. На каждой палатке были размещены информационные плакаты, «которые показывают позитив советской эпохи и негатив настоящего». Из красных и белых воздушных шариков активисты сделали цифру «20».

По словам депутата Харьковского областного совета от Коммунистической партии Украины Игоря ЛУЦЕНКО, кроме этого в Харькове КПУ отметила двадцатую годовщину «Всесоюзного референдума о сохранении СССР» проведением круглого стола при участии Социалистической партии Украины, Социал-демократической партии (объединенной) и Союза левых сил.

И.ЛУЦЕНКО сообщил, что участники круглого стола обсудили «последствия распада Советского союза через 20 лет после референдума», и по итогам заседания приняли заявление, в котором «разоблачают виновников распада Советского Союза», в частности Бориса Ельцина, Михаила ГОРБАЧЕВА и Леонида КРАВЧУКА.

И.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что несмотря на то, что большинство граждан высказалось за сохранение СССР, «воля народа была преступно проигнорирована».

«Мы считаем, что сегодняшняя тяжелая жизнь – это следствие разрушения Союза, причем преднамеренного разрушения», - отметил он.

И.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что КПУ настаивает на интеграции Украины в единственное экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном и выступает за углубление сотрудничества во всех отраслях экономики с этими странами.

Напомним, что 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на который был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советский Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой в полной мере будут гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». В целом по СССР в референдуме приняли участие 79,5% избирателей, из которых 76,4% ответили «Да». По Украине проголосовали 83,7% избирателей, которые имели право голоса. «Да» ответили 70,1%.