Тимошенко увидела, что уголовное дело против нее «успешно развалилось»

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что разрешение Генеральной прокуратуры Украины на ее выезд за пределы Украины является дополнительным свидетельством отсутствия судебной перспективы по возбужденному против нее уголовному делу.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала в "Авторской колонке" Интернет-издания "Украинская правда".

"Сам факт предоставления разрешения на мой выезд в Брюссель свидетельствует о том, что уголовное дело против меня успешно развалилось и не имеет никакой судебной перспективы. Это ясно уже не только в Киеве и в Брюсселе, но, по-видимому, и в Межигорье", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер партии "Батькивщина" убеждена, что решение о возможности ее выезда в Брюссель (Бельгия) принималось не в Генеральной прокуратуре. "Я действительно далека от мысли о том, что обычный следователь ГПУ вдруг решил либерализовать режим моего преследования. Потому что если бы он так действительно сделал, то завтра уже сам ходил бы на допросы. У нас такая страна, что вопрос о том, кого посадить и кого выпустить, решается лично ЯНУКОВИЧЕМ. Это общеизвестный факт. Так что "отпускал" действительно ЯНУКОВИЧ", - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также исключила возможность воспользоваться разрешением на выезд для того, чтобы на определенное время покинуть Украину и, таким образом, избежать уголовного преследования. "Может, кто-то там где-то думает, что я как-то не вернусь из Брюсселя. Так я сразу говорю: пустые надежды. Вернусь. Встречайте. 25-го", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

"Это наша маленькая, но победа. Победа не в том конкретном факте, что "ТИМОШЕНКО едет в Брюссель", а в том, что эта власть уже не может закрывать глаза на реакцию цивилизованного мира, на его оценку того, что сегодня происходит в стране. Она вынуждена, пусть по принуждению и нехотя, но хотя бы поддерживать иллюзию какой-то минимальной показной демократии", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" также выразила благодарность президенту Европейской народной партии Вильфреду МАРТЕНСУ, президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ, сенатору США Джону МАККЕЙНУ, министру иностранных дел Швеции Карлу БИЛЬДТУ и всем другим коллегам из Европейской народной партии за поддержку и солидарность.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Ю.ТИМОШЕНКО обратилась в Генпрокуратуру с ходатайством о возможности выезда 23-25 марта в Брюссель для участия в саммите ЕНП.

16 марта следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины предоставил экс-премьер-министру разрешение на выезд из Украины.

Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по факту превышения служебных полномочий в должности премьер-министра и избрала для нее подписку о невыезде в качестве меры пресечения.