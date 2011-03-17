В ПР решили не карать агрессивного нардепа, если об инциденте все забудут

Фракция Партии регионов может рассмотреть инцидент между их депутатом Владимиром ЛАНДИКОМ и сотрудником ГАИ, если на это будут какие-либо обращения.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, отвечая на вопрос, будет ли принимать фракция какие-либо меры относительно данного инцидента.

«Если к нам будут какие-либо обращения, то, безусловно, мы будем рассматривать», - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ добавил, что насколько он владеет информацией, то инцидент уже исчерпан.

Как сообщал УНИАН, на прошлые выходные в Луганске разгорелся скандал при участии народного депутата В.ЛАНДИКА и сотрудников ГАИ. Якобы сотрудники ГАИ остановили автомобиль народного депутата за превышение скорости, после чего охрана депутата устроила драку с правоохранителями из-за того, что те «требовали взятку». В итоге пострадал один из сотрудников ГАИ.

При этом в ГАИ обвинили депутата В.ЛАНДИКА в подстрекательстве к избиению инспектора.

Сегодня, 17 марта, газета “Сегодня” сообщила, что В.ЛАНДИК признал вину своего охранника в инциденте с сотрудником ГАИ. Как пишет издание, после скандала с избиением ГАИшника, охранник народного депутата В.ЛАНДИКА извинился перед инспектором. «Мой помощник признал, что был не прав. Я его поддерживаю в этом, - сказал депутат. - Что именно происходило между ним и инспектором в тот день, этого я не видел».