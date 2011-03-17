Партии требуют проверить законность повышения тарифов

Представители 21 организации политических партий и общественных организаций Черкасской области требуют от прокуратуры Черкасс проверить обоснованность повышения тарифов и предлагают решение о повышении тарифов на ЖКУ принимать на сессии Черкасского горсовета, а не исполкомом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их обращении.

В документе говорится, что «…представители политических партий и общественных организаций обеспокоены тем, что с начала года тарифы на коммунальные услуги возрастут в несколько раз. С 1 января в среднем на 40% возросла стоимость тепла и горячей воды, с 1 февраля - на 15% услуги водоснабжения и водоотвода, с 1 марта на 50% - квартплата, с 1 апреля - на 50% стоимость газа, возрастет также стоимость электроэнергии для тех, кто потребляет ее больше 150 кВт в месяц. Очевидно и то, что такие «непопулярные» шаги приведут к массовой неуплате жителями Черкасс денег за коммунальные услуги”. Авторы обращения считают, что “это негативно отразится на экономике города и на качестве самих коммунальных услуг”. “Мы понимаем, что большинство причин, из-за которых растут коммунальные тарифы, касаются компетенции Кабинета министров, Верховной Рады Украины, профильных министерств и т.д. Но на 35% повышенный тариф на тепловую энергию, правительство ответило ростом доходов за прошлый год на 9,9%”, - отмечается в обращении.

При этом представители партий и общественных организаций области уверены, что тарифы можно уменьшить. “Для этого нужно внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, Госбюджет, другие законодательные акты, которыми освободить коммунальные предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Ведь только эти черкасские предприятия за год платят около 30 млн. грн. НДС. Освобождение их от такого налога позволит уменьшить тарифы на водоснабжение, тепло и горячую воду, квартплату на 15-20%”, - убеждены они.

Авторы обращения требуют: “срочно предоставить руководителям общественных организаций жилых домов расчеты служб содержания домов по каждой из услуг; решение по тарифам должен принимать не исполком горсовета, а высший орган местного самоуправления – сессия Черкасского городского совета”. Они также инициируют “обращение в органы прокуратуры по поводу проведения проверки наличия специальных счетов и расходов по ним на капитальные ремонты каждого многоэтажного дома” и требуют от прокуратуры города проверки обоснования повышения тарифов в установленном законом порядке.