Вкладчики «Родовида» перекрыли дорогу на Подоле

Вкладчики "Родовида" перекрыли на полчаса дорогу на Подоле, чтобы получить свои депозиты.

Как сообщает корреспондент "Украинской правды",под банком собрались люди, чтобы получить свои 150 гривен от вклада.

Около 17 часов вкладчикам сообщили, что деньги закончились. После этого возмущенные люди перекрыли дорогу.

"Но через полчаса этой дорогой ехал кортеж Януковича, поэтому сюда подъехал автобус ОМОН и милиция, и они оттеснили людей на тротуар", - рассказал один из вкладчиков.

"Деньги привезли, и пока выдают, но мы не уверены, что на нас очередь не закончится", - сказал он.

Отделение на Сагайдачного - единственное, которое возвращает депозиты. Люди ежедневно приезжают сюда, чтобы получить свои деньги, но часто возвращаются ни с чем