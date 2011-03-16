В Японию сегодня вылетает украинский самолет с гуманитарной помощью

Сегодня вечером в Японию вылетит украинский самолет с гуманитарной помощью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время посещения Посольства Японии в Киеве.

«Мы сегодня вечером отправляем самолет – чартерный, который будет везти в Японию гуманитарную помощь», - сказал глава государства.

Он уточнил, что речь идет о лекарствах и других вещах, доставка которых согласована с японской стороной.

«И мы такое предложение совместно отработали с нашими коллегами», - отметил Президент.

Он также сообщил, что Украина предложила Японии принять в Международном детском центре «Артек» с целью реабилитации и лечения 250 японских детей.

«Такое предложение я только что внес господину послу, и надеюсь, что мы получим в ближайшее время ответ», - также заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения, которое произошло в Японии 11 марта, превысило 13 тысяч человек.