Нардеп видит, как власть толкает людей к радикальным выступлениям

Власть сама подталкивает общество к радикальным выступлениям, считает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Об этом она заявила в Верховной Раде, комментируя отказ большинства парламента поддержать ее инициативу создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов преследования участников «налогового Майдана», сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

По ее словам, власть признала, что ликвидация экономически независимой части общества и репрессии против активистов «налогового Майдана», - это государственная политика. «Создание ВСК позволило бы прекратить циничное давление на инициативу, права и свободы людей. Это не просто проблема тысяч предпринимателей, а вопрос выживания украинской экономики», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Обращаясь к народным депутатам перед голосованием по данному вопросу, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «Спросите себя, хотите ли вы быть причастными к репрессиям против своего собственного народа? Потому что бездействие и невмешательство – это тоже позиция. И эту вашу позицию вы должны сегодня объявить, поддержав создание Временной следственной комиссии - или выступив против неё. Не думайте, что если власть съест на завтрак малый бизнес, то не сможет на ужин проглотить и вас. Сегодня от нашего решения зависит – позволим ли мы власти «доесть» предпринимателей или остановим этот пир во время чумы».

Народный депутат привела факты давления на предпринимателей: «В Черкасской области милиция требует у профсоюзов предпринимателей списки людей, принимавших участие в акциях протеста, в Луганске силовые структуры осуществляют давление на активных участников митингов на Майдане Незалежности, арестовывая их имущество. Сотрудники ГАИ и милиции запугивают водителей, входящих в профсоюз таксистов Украины, с настоятельной «рекомендацией» покинуть профсоюз. Возбуждены уголовные дела по фактам повреждения гранитной плитки во время установления палаток на Майдане. Семь человек обвиняются в преступном сговоре «с целью умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, что причинило ущерб в крупных размерах».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, такими действиями власть сама подталкивает общество к радикальным выступлениям: «Силовые органы выполняют жандармские функции, а не функции контроля и защиты. Преследование активистов «налогового Майдана» только усиливает протестные настроения и способствует самоорганизации гражданского общества».

Депутат сообщила, что по всей стране создаются инициативные группы, которые организовывают серьезное гражданское движение. «Первой инициативой новосозданного гражданского движения, совместно с Ассамблеей малого и среднего бизнеса, будет автопробег, который стартует во всех регионах Украины 21 марта. 25 марта участники автопробега прибудут в Киев. Основным требованием автопробега будет прекратить уголовные преследования, прекратить фискальное давление и принять в Верховной Раде закон об упрощенной системе налогообложения», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Этот законопроект на протяжении нескольких недель обсуждался на 4-х площадках в Интернете, а также во время моих встреч с предпринимателями во Львове, Луганске, Харькове, Хмельницком, Киеве и Чернигове. Наша модель имеет все шансы изменить экономическую ситуацию, поддержать малый и средний бизнес, стимулировать людей к тому, чтобы они развивали свое дело, создавали рабочие места, могли платить налоги и заработную плату», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 марта, ВР отказалась создать ВСК по расследованию фактов притеснений предпринимателей, принимавших участие в акции протеста против Налогового кодекса. Автор данного проекта постановления – народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Н.КОРОЛЕВСКАЯ. За это решение проголосовали всего 66 (при необходимых 226 – УНИАН) из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.