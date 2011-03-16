В Центре социально-консервативной политики (Украина) обсудят национальную идею

17 марта в 18.30 в гостинице «Премьер-Палас» (конференц-зал «Софиевский Гранд-Холл») по адресу: бул. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29, состоится заседание Центра социально-консервативной политики (Украина) на тему: «Национальная идея. Вызовы 21 века». В заседании примут участие: политологи Владимир ФЕСЕНКО и Дмитрий ВЫДРИН, президент БО «Славянский Фонд» Владимир ЯНЧЕНКО, президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ, депутат Госдумы РФ Сергей МАРКОВ и др. Аккредитация по тел.: 050 383 18 72

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