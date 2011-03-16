Генпрокуратура обвиняет Тимошенко в неискренности

В Генеральной прокуратуре Украины считают, что лидер парии “Батькивщина”, экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не заинтересована в передаче в суд возбужденного против нее уголовного дела.

Об этом говорится в заявлении Отдела связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, обнародованном на сайте ведомства.

“В последнее время экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не устает повторять о своем желании, чтобы Генеральная прокуратура как можно скорее направила в суд уголовное дело по обвинению ее в злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий, а также в нарушении бюджетного законодательства”, - отмечается в документе.

Генеральная прокуратура Украины официально подтвердила свою готовность передать указанное уголовное дело в суд сразу же после окончания ознакомления с ним обвиняемой и ее защитника, с тем, чтобы установить истину.

“Однако, как стало известно, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ подал заявление следователю по делу о том, что сможет продолжить ознакомление с материалами относительно его подзащитной не ранее 2 апреля этого года”, - отметили в ведомстве.

“Следовательно, Юлия Владимировна, мягко говоря, и в этот раз неискренна. И, очевидно, не заинтересована в передаче дела в суд, продолжая манипулировать общественным сознанием ради получения собственных дивидендов”, - считают в Генеральной прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО в который раз вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры (ул. Борисоглебская, 18/17).

14 марта экс-премьер-министр заявила, что ее адвокат ознакомился с весомой частью материалов возбужденного против нее уголовного дела.

«Я лично прочитала несколько томов, но адвокат уже ознакомился с достаточно весомой частью этого дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер в который раз подчеркнула, что не планирует медлить с ознакомлением с материалами уголовного дела.

«Я хочу как можно скорее прочитать эти тома. Сейчас каждый день адвокат знакомится с делом. Я хочу как можно скорее прийти в суд исключительно для того, чтобы продемонстрировать, есть ли в Украине суд, нет ли. Я хочу увидеть, как при полном отсутствии состава преступления, как говорят по незаконной выплате пенсий, как судьи будут закрывать глаза на правосудие, на закон и как они по заказу ЯНУКОВИЧА будут выносить приговор», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого ущерба.

Экс-премьер все обвинения опровергает.