Путин: если Украина присоединится к ЕС, Россия выстроит границу

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствовала бы переговоры по присоединению Украины к Таможенному союзу.

"Это суверенное решение украинского государства. Мы приветствовали бы переговоры с Украиной по этому вопросу, будем к этому стремиться, будем разговаривать с нашими партнерами", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам Межгоссовета ЕврАзЭС и заседания Совета министров Союзного государства.

"Мы знаем, что Украина ведет переговоры по созданию с Евросоюзом зоны свободной торговли. Уровень таможенной защиты, который Украина выговорила себе при вступлении в ВТО, более чем в два раза ниже, чем наш единый таможенный тариф. И даже в случае присоединения России к ВТО на тех основаниях, которые мы сейчас для себя определили с партнерами по переговорам ВТО, он почти не изменится - он будет в два раза выше, чем украинский", - цитирует российского премьер-министра РИА "Новости".

"Это означает, что если Украина создаст зону свободной торговли вместе с Евросоюзом и вынуждена будет уступить по многим позициям, чувствительным для украинской экономики, то она, разумеется, будет рассчитывать на то, что эти товары пойдут на российский рынок. А мы не сможем этого позволить себе сделать".

По его словам, в этой ситуации Россия будет вынуждена начать выстраивать границу.

"Мы с коллегами - и с Белоруссией, и с Казахстаном - ясно отдаем себе в этом отчет. Я не верю, что и Казахстан, и Беларусь немедленно поставят перед Россией вопрос о закрытии таможенной границы. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что последствия будут тяжелыми", - сказал российский премьер.

По его словам, это плохой сценарий развития событий, в том числе имея в виду и характер взаимоотношений России и Украины. "А вот вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства, либо Таможенного союза - это совсем другое дело, и позиции совсем другие, гораздо более выигрышные", - сказал Путин.