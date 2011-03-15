Кучма: Россия смотрит на Украину с позиции «я сказал – ты сделал»

Стратегическое партнерство с Россией должно быть для Украины на первом плане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший Президент Украины Леонид КУЧМА сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, сегодня нет доверия в отношениях между нашими странами.

«Я Россию очень люблю, но она часто смотрит на Украину с позиции «я сказал – ты сделал». Я хочу, чтобы Россия и Украина были стратегическими партнерами и разговаривали друг с другом на Вы, чтобы от этого получали удовлетворение обе стороны, а не одна», - отметил Л.КУЧМА.

По словам экс-президента Украины, тогда и мир иначе будет смотреть на Украину, наша страна сможет получать новые заказы, в частности в космической отрасли.

По мнению Л.КУЧМЫ, Украине следует искать консенсус с Российской Федерацией. По его словам, переговоры по всем проблемам, которые сегодня существуют между Украиной и Россией, в частности в плане экономического сотрудничества, «идут с большим скрипом».