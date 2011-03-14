У Азарова рапортуют, что 80% заправок продают А-95 дешевле 9,5 грн./л

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявляет, что на сегодня 80% автозаправочных станций (АЗС) продают бензин А-95 по цене ниже 9,5 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«14 марта 2011 года розничные цены на топливо на АЗС «ТНК» снизились на бензин А-95 до 9,49 грн./л, на дизтопливо – до 9 грн./л, на «ЛУКОЙЛ» – на бензин А-95 до 9,5 грн./л, на дизтопливо до 9 грн./л», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что отечественные производители топлива снизили оптовые цены на бензин и дизтопливо в среднем на 300 грн. за тонну.

«Уже сегодня 80% АЗС продают бензин А-95 по цене ниже 9,5 грн./л», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2011 года по результатам совещания экспертно-аналитическая группа рекомендовала установить верхнюю границу ценового коридора в размере, который не должен превышать 9,5 грн./л на бензин А-95 и 9 грн./л – на дизельное топливо.