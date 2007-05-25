События вокруг Генпрокуратуры показали, что Президент правильно распустил парламент

События вокруг Генеральной прокуратуры показали, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обоснованно распустил парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ.

По словам И.ПЛЮЩА, действиями вокруг захвата здания Генеральной прокуратуры Украины нынешняя правительственная коалиция наглядно продемонстрировала, какую страну они собиралась строить, если бы Президент не прервал неконституционное формирование парламентской коалиции с привлечением депутатов-перебежчиков.

«Если бы не Указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады, закон был бы окончательно подменен «понятиями», – отметил И.ПЛЮЩ.

«Время и развитие событий доказали правоту Президента. Как гарант Конституции, у него не было других вариантов, кроме как воспользоваться своим конституционным правом на роспуск парламента», – подчеркнул секретарь СНБО.

И.ПЛЮЩ отметил, что Украина в мире всегда воспринималась как прогнозируемая, предсказуемая страна. Вчерашние события поставили под вопрос такое восприятие нашего государства. Секретарь СНБО предостерег от того, чтобы события вчерашнего дня становились правилом. «Как говорят в народе, прежде чем что-то сделать, хорошо подумай», – заявил он.

По убеждению И.ПЛЮЩА, первопричиной политического кризиса является привнесение в 2004 году в Украину такой конституционной модели, которая провоцирует противостояние между органами власти. Но проблема не в том, что разные органы и должностные лица могут по-разному читать и толковать положения Конституции. Эти проблемы можно было бы решить, если бы существовал открытый и искренний диалог между ветвями власти. Однако в этом вопросе заметны кардинально разные подходы Президента и нынешнего Кабинета министров.

«Никто не может упрекнуть Президента, что он отказывался идти на диалог или выставлял незаконные требования в отношениях между органами власти. Вместо этого, со стороны Кабинета министров видим закрытость, неумение или нежелание сдерживать слова, препятствие для реализации прав простых граждан», отметил И.ПЛЮЩ.

«Вершиной цинизма и безответственности является позиция нынешнего министра внутренних дел В.ЦУШКО, который не появляется на обсуждение профессиональных вопросов у главы государства. Где, в какой стране возможна ситуация, когда Президент, Верховный главнокомандующий не может связаться с министром внутренних дел? – отметил И.ПЛЮЩ. – Это демонстрирует общий – к сожалению, низкий, - уровень политической культуры нынешнего правительства. Ведь министр ЦУШКО представляет не только себя, но и Кабинет министров, и Социалистическую партию, к которой принадлежал. Факт, что мы до сих пор не слышали ни малейшего осуждения действий ЦУШКО из этих учреждений, говорит сам за себя».

При таких условиях особая ответственность лежит на государственных органах, которые призваны обеспечивать законность и делать невозможным влияние узкопартийних интересов на решение вопросов государственной важности. Ведущую роль в этом должна была бы играть Генеральная прокуратура Украины. Однако, к сожалению, прокуратура под руководством С.ПИСКУНА не оправдала таких ожиданий.

«Общество ожидало соответствующей реакции на резонансные дела, на пренебрежение разными органами власти Указов Президента Украины и пренебрежение прав и свобод человека. Но за месяц не появилось никаких признаков, что Генпрокуратура собирается давать ответы на эти общественные запросы. Вместо этого появились признаки политического выгораживания, без надлежащего изучения материалов делались заангажированные политические выводы, в частности относительно освобождения Президентом судей Конституционного Суда, которые неоднократно нарушали присягу, подозревались в коррупционных деяниях. Досадно, но С.ПИСКУН остался прокурором только Партии регионов, а не Украины. Теперь понятно, почему он оставался народным депутатом от этой партии», – акцентировал И.ПЛЮЩ.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что в современных условиях и Совет нацбезопасности не смог спрогнозировать такое развитие событий и действовать на опережение. «Возможно, это является следствием недостаточной координации между членами Совета и соответствующими структурами ее аппарата. Мы сделали из этого определенные выводы», – отметил И.ПЛЮЩ.

Он отметил, что вновь назначенный исполняющим обязанности генерального прокурора Украины Виктор ШЕМЧУК имеет шанс и возможность изменить характер деятельности Генеральной прокуратуры Украины, поставив ее на защиту прав и свобод человека. И. о. генпрокурора – молодой, но опытный человек, который имеет способность успешно выполнить определенные Конституцией и законами Украины задачи прокуратуры.

«ШЕМЧУКУ есть на кого опираться, потому что среди работников Генпрокуратуры есть многие квалифицированные и порядочные люди. Они чувствовали себя плохо в условиях политизации и коррупции, которая процветала в прокуратуре. В настоящее время пришло время этим людям сказать свое слово и направить работу Генпрокуратуры в русло Закона», – подчеркнул секретарь СНБО.