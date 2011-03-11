Януковичу напоминают, что в 1917-м в Петрограде тоже сначала исчез хлеб

Лидер общественной организации «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что уже через год “реформы” премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА могут привести к разорению большинства украинских семей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе З.ШКИРЯКА.

«Космические цены на продукты питания, топливо и коммунальные тарифы, уничтожение малого и среднего бизнеса - это те «реформы» АЗАРОВА, которые люди смогли почувствовать на себе. АЗАРОВ посадил страну на китайскую гречку по цене красной икры и продолжает заверять, что повышение цен на продукты питания - это мировая тенденция. Усилиями Николая Яновича украинцы сегодня покупают продукты по европейским ценам, а зарплаты и пенсии получают на уровне стран третьего мира”, - заявил З.ШКИРЯК.

По словам лидера ГО “Новый Киев”, бензин в Киеве стоит как в Париже, а дороги у нас – “как в Уганде”.

“Если премьер будет продолжать «реформы» такими темпами, его следующий год при власти может обернуться финансовым крахом для большинства украинских семей», - уверен З.ШКИРЯК.

По его словам, темпы роста цен на продукты питания, топливо и коммунальные услуги превысили самые пессимистические прогнозы, и, исходя из действий правительства, ситуация только будет ухудшаться.

«Вместо проведения реальных структурных реформ, Кабмин берет валютные транши и латает ими бюджетные дыры. Вместо стимулирования малого и среднего бизнеса - правительство душит его фискальным прессом. Вместо стимулирования украинского АПК, АЗАРОВ и Ко завозят китайскую гречку, а в Луганской области уже исчез и хлеб”, - отметил З.ШКИРЯК.

Он убежден, что при правительстве Н.АЗАРОВА «улучшилась жизнь» только у очень узкой прослойки населения, которое зовется олигархами. “У них благосостояние возросло в три раза, а у народа - в десятки раз ухудшилось», - заявил З.ШКИРЯК, говоря о результатах деятельность Кабмина за год.

«Я хочу напомнить Виктору ЯНУКОВИЧУ, что в феврале 1917-го в Петрограде тоже сначала исчез хлеб..., а затем это уже никого не интересовало ... Делайте выводы, господин Президент», - добавил З.ШКИРЯК.