Из Ливии эвакуировали еще 17 украинцев

Из Ливии эвакуированы еще 17 граждан Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Республике Беларусь, 10 марта в 17.45 в аэропорт «Минск» из Триполи прибыл специальный самолет Ту-154 авиакомпании «Белавиа», на борту которого находились 17 граждан Украины.

В аэропорту украинских граждан встречали сотрудники Посольства Украины в Республике Беларусь во главе с послом Романом БЕССМЕРТНЫМ и консулом Николаем КАНЦЕРОМ.

13 граждан Украины служебным автотранспортом посольства будут доставлены на украинско-белорусскую границу в пункт «Новые Яриловичи», а четверо – на минский железнодорожный вокзал.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 марта с территории Ливии были эвакуированы 404 гражданина Украины.