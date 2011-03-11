Начался прием заявок на программу Royal Court для украинских драматургов

Британский Совет в Украине и театр Royal Court (Лондон) начинают прием заявок на участие в долгосрочной программе сотрудничества с украинскими драматургами.

Международная программа Royal Court – это шанс для молодых украинских драматургов получить профессиональную помощь режиссеров и сценаристов театра в написании пьес и их постановке в местных театрах или на сцене Royal Court. Аналогичные программы театр реализовывает уже свыше 20 лет во многих странах мира. Отбор участников будет происходить на конкурсной основе. Программа будет длиться от 18 месяцев до двух лет. В конце программы участники представляют совершенно новые драматичные произведения.

Кого мы ищем? К участию приглашаются писатели и драматурги, которые живут и работают в Украине, пишут об Украине и заинтересованы в работе над современной драматической пьесой. Возрастных ограничений для участия в программе нет, но организаторы ожидают, что большинство заявок поступят от начинающих драматургов в возрасте 25–35 лет.

Опыт. Участники конкурса должны иметь написанные пьесы, которые уже получили сценическое воплощение, печатались или представлялись во время драматургических семинаров или публичных чтений.

Какие документы нужно подать для участия в конкурсе?

Резюме (curriculum vitae)

Мотивационное письмо (не больше страницы А4), в котором вы объясняете причины участия в конкурсе и отмечаете несколько тем, над которыми вы хотели бы работать в ходе программы

Краткое изложение содержания одной современной пьесы для взрослой аудитории, которую вы считаете наилучшей в своем творчестве, и выдержку из нее (одна сцена) на 5-6 страниц

Отмеченные документы отправляйте по адресу royalcourt@britishcouncil.org.ua.

Заявки принимаются лишь на языке оригинала – украинском или русском. Конечный срок подачи заявок – 20 марта 2011 года. Заявки, полученные после этой даты, не будут приниматься к рассмотрению.

Рассмотрение заявок. Все полученные заявки будут переведены на английский язык профессиональными переводчиками и отправлены на рассмотрение в международный отдел Royal Court. Имена семи отобранных участников будут объявлены 26 апреля. Первый воркшоп программы состоится 7–14 мая в Тбилиси.

Подробнее о программе, условиях участия и о театре Royal Court читайте на веб-сайте Британского Совета в Украине www.britishcouncil.org.ua/royalcourt

За дополнительной информацией просим обращаться

к Владимиру ШЕЙКО

менеджеру по коммуникациям Британского Совета в Украине

volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua