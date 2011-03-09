Львовский облсовет требует отставки Табачника

Сегодня депутаты Львовского областного совета на сессионном заседании приняли обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины, в котором требуют прекратить уничтожение украинского образования.

Депутаты считают, что в образовательной сфере происходит демонстративное устранение украинской гуманитарной составляющей из учебного процесса, возвращения образования в откровенное коррупционное русло, что связано с разрушением системы ВНО, попытки ограничить права студентов из-за отсутствия финансирования на студенческое самоуправление, введение индексации платы за учебу и ее пересмотр в одностороннем порядке руководством вуза.

Кроме того, депутаты Львовского облсовета требуют отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования «и назначения на эту должность человека с адекватной стратегией развития украинского образования и науки».

В обращении отмечается, что «образовательная сфера – это фундамент в развитии государства и каждого гражданина. Несомненным является не только адекватное времени содержательное наполнение образования, но и его идеологическая составляющая. В этом контексте псевдоновации министра образования и науки, молодежи и спорта Д.ТАБАЧНИКА красноречиво подтверждают полностью противоположные тенденции: возвращение в типично советскую антиукраинскую систему образования и финансовое отчуждение его от возможностей большинства украинцев».

Авторы обращения считают, что первое направление уничтожения образования «направлено на демонстративное устранение украинской гуманитарной составляющей из учебного процесса».

«Речь идет о снижении проходного балла по украинскому языку при поступлении в вуз, отмене экзамена по украинскому языку при завершении бакалаврата и при поступлении в аспирантуру, возможности тестироваться на языках национальных меньшинств, переводе на обучение иностранцев с государственного украинского языка на русский», - говорится в тексте обращения.

Вторым направлением уничтожения украинского образования, по определению областных депутатов, «является возвращение его в откровенное коррупционное русло, что связано с разрушением системы ВНО».

«Третье направление уничтожения украинского образования, в соответствии с проектом закона «О высшем образовании», – бессмысленная привязанность классификации вузов к численности студентов». Учитывая изложенное, требуем отставки Д.ТАБАЧНИКА и назначения на эту должность человека с адекватной стратегией развития украинского образования и науки», - подчеркивается в обращении депутатов Львовского облсовета.