Тимошенко принесла присягу - и Богу, и Тарасу Шевченко

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что родина Великого Кобзаря - Тараса Шевченко своей энергетикой придает ей сил и мужества для продолжения борьбы за Украину.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер "Батьківщини" заявила сегодня во время посещения села Шевченково Черкасской области.

"Я приехала сюда со своим специальным заданием, моим собственным. Я хочу в это нелегкое для Украины время принести присягу - и Богу, и Тарасу Шевченко. Свою собственную присягу, что я не сдамся, не проявлю слабости, не отступлю, и что вместе с украинским народом мы пройдем путь становления, путь свободы до тех пор, пока мы не увидим Украину, о которой мы мечтали, о которой мечтал Тарас Шевченко, и которую хотят видеть и наши родители, и мы сами, и наши дети. Я приношу эту присягу для того, чтобы у меня хватило и сил, и вдохновения, и мужества вместе с вами пройти этот путь, не сдаться и обязательно достичь победы", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" считает, что день рождения Великого Кобзаря должен быть особенным для каждого украинца. "Мы должны посмотреть, в каком настоящем мы живем, устраивает ли оно нас, устраивает ли нас несвобода, устраивает ли нас неукраинская Украина, устраивает ли нас несправедливость. И если на все те вопросы мы даем ответ — нет, то место, где Великий Кобзарь, Тарас Шевченко, рос как личность — это лучшее место, где можно получить вдохновение для борьбы за такую Украину, которая нравится украинцам", - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что именно этот день должен стать выдающимся "для единения всех, кто сегодня готов бороться, кто готов ни при каких обстоятельствах не сдаваться, и кто сегодня чувствует необходимость в такой борьбе".

Лидер партии "Батьківщина" возложила цветы к памятнику "Тарас-пастушок" в селе Шевченково, к могиле матери Великого Кобзаря, посетила воспроизведенную избу семьи Шевченко, а также ознакомилась с экспозицией Мемориального музея поэта. Ю.ТИМОШЕНКО подарила музею уникальный дореволюционный сборник произведений Кобзаря, изданный в 1894 году.