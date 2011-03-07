Украинцы Австралии разделили свое возмущение Януковичем на шесть частей

06:28, 07 марта 2011
Политика
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Заявление диаспоры

Украинская диаспора в Австралии выражает глубокую тревогу в связи с многочисленными нарушениями прав и свобод в Украине за первый год президентства Виктора Януковича.

Об этом говорится в заявлении Cоюза Украинских Организаций Австралии, обнародованном на сайте "Народной самообороны".

"С первого дня на посту главы государства Янукович нарушил действующее законодательство, и Конституцию и президентскую присягу перед всем народом. Начав с расширения собственных полномочий, он стал проводить новый курс политики, который резко уходил от политических достижений предыдущих национальных правительств", - отмечается в заявлении.

Авторы заявления разделили свое возмущение правлением Януковича на шесть групп: "Нарушения присяги и Конституции", "Нарушения прав и свобод человека", "Наступление на язык и историю", "Притеснения украинцев в России", "Церковь и государство в Украине", "Год свертывания демократии и потери суверенности".

Они требуют от президента и правительства придерживаться Конституции Украины, защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также права и свободы всех украинцев как в своем государстве, так и за ее пределами; требуют, чтобы власть уважала право оппозиции на самоорганизацию, и отказалась от репрессий оппозиционных политиков; призывают президента обеспечить свободу мнений, слова и передвижения в Украине, прекратить принудительный курс на возобновление русификации и советизацию системы образования; требуют от власти поддержать желание возродить свою историческую память, заново определить свои отношения с соседями в духе взаимного признания и исторического примирения; уважать жертв тоталитарных репрессий и Голодомора, чтить своих национальных героев; протестуют против поддержки президентом лишь одной Украинской Православной Церкви Московского Патриархату. Требуем от Президента равного отношения ко всем вероисповеданиям Украины, как того требуют статьи Конституции Украины.

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