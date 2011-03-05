На улице Гавена встретились его сторонники и противники

В Севастополе не состоялось анонсированное на сегодня открытие аннотационной доски советскому деятелю Гавену

Проанонсированное 4 марта открытие в Севастополе аннотационной доски деятелю времен Гражданской войны Юрию Гавену не состоялось.

Как передает корреспондент УНИАН, в Гагаринской райгосадминистрации Севастополя, ответственной за проведение данного мероприятия, сообщили, что возникшая в Севастополе полемика вокруг фигуры советского государственного и партийного деятеля Юрия Гавена дала «основания для отзыва своего участия в инициированной установке жителями улицы Гавена аннотационной доски».

«С инициативой установки аннотационной доски выступили жители улицы. На нас с просьбой о содействии они вышли через депутата горсовета. И мы были готовы помочь. Однако, учитывая возникшую идеологическую полемику, с целью недопущения открытого конфликта между простыми жителями, было принято решение отозвать участие нашей администрации в данном мероприятии», - пояснила онлайн-газете «Новый Севастополь» заместитель председателя Гагаринской РГА по социальным и гуманитарным вопросам Светлана КОЖАЕВА.

Несмотря на отмену официальной церемонии открытия аннотационной доски, утром у дома 14а по улице Гавена собралась группа инициаторов, а также противников установки аннотационной доски.

Как сообщал УНИАН, с осуждением намерений установить аннотационную доску «организатору красного террора в Севастополе» Юрию Гавену выступили «Общественный комитет «Украинский Севастополь», Севастопольская городская организация общества «Просвита» и другие общественные организации.