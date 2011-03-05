Янукович подписал указ о Шевченковских премиях (список)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шести деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая.

Текст указа обнародован на официальном веб-портале главы государства.

В соответствии с документом, на основании представления Комитету по Национальной премии имени Тараса Шевченко премию получат: литературовед Роман ГОРАК за 10-томное издание «Иван Франко»; дирижер-постановщик Николай ДЯДЮРА; режиссер-постановщик Анатолий СОЛОВЬЯНЕНКО; исполнители вокальных партий в опере В.Беллини "Норма" Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко Сергей МАГЕРА и Оксана КРАМАРЕВА; артистка Лидия ЗАБИЛЯСТАЯ - за вокальные партии в оперных спектаклях и концертные программы 2005-2010 гг.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю Василию ШКЛЯРУ за роман «Залишенець» («Чорний Ворон»).

Сегодня, 4 марта, В.ШКЛЯР направил Президенту письмо, в котором заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Хочу засвидетельствовать Вам свое уважение и прошу Вас учесть в указе по случаю награждения лауреатов Шевченковской премии мою просьбу о переносе награждения меня Шевченковской премией на то время, когда у власти в Украине не будет украинофоба Дмитрия ТАБАЧНИКА. Моя позиция, господин Президент, никоим образом не касается Вас лично, однако пока у власти находится Д.ТАБАЧНИК, я не смогу принять премию», - отметил В.ШКЛЯР в письме к главе государства.

*** Вручение Шевченковской премии проходит традиционно в день рождения Великого Кобзаря - 9 марта.