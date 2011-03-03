Турчинов объяснил регионалам, когда сеют гречку

Власть, пытаясь объяснить свою неспособность руководить страной, в который раз прибегла к обвинениям по адресу Юлии Тимошенко.

Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр Турчинов, сообщает официальный сайт Батьківщини.

«Принимая решение в Верховной Раде ввезти в Украину кормовую китайскую гречку, представители правящего большинства не смогли придумать ничего лучшего, чтобы объяснить свою бездарность и неспособность руководить страной, как обвинить Тимошенко, что она мало посеяла гречки», - сказал он.

«Но в ПР, видимо, не знают, что гречку сеют не раньше мая», - отметил Турчинов.

«А соответственно, когда нужно было ее (гречку) сеять в прошлом году, Янукович и Азаров рассказывали стране о своих невероятных достижениях на высоких должностях. Поэтому нынешние заявления горе-руководителей можно объяснить лишь тем, что по их мнению Тимошенко должна была насеять столько гречки, чтобы им ее хватило хотя бы лет на пять», - резюмировал Александр Турчинов.