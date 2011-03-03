Нардепы пытаются договориться, кого надо проверять на коррупцию

Верховная Рада во время рассмотрения во втором чтении проекта закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» рассмотрела лишь 80 поправок из 432, поданных к документу.

Как передает корреспондент УНИАН, принято 3 статьи, а статья первая относительно определения терминов отправлена на третье чтение.

Статья 2 касается законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Статья 3 определяет основные принципы предотвращения и противодействия коррупции. Статья 4 определяет субъекты ответственности за коррупционные правонарушения. Ею определяется, что такими субъектами являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, в частности, Президент Украины, председатель ВР и его заместители, члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, председатель СБУ, генпрокурор, председатель НБУ, председатель Счетной палаты, народные депутаты и депутаты местных советов.