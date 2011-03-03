НУ предлагает помощь учителям украинских школ, которые хотят закрыть

Политическая партия «Наша Украина» будет оказывать юридическую помощь родителям и учительским коллективам украиноязычных школ, которые планирует закрыть власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такая договоренность была достигнута в ходе поездки председателя политсовета «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, а также народных депутатов Лилии ГРИГОРОВИЧ, Андрея ПАРУБИЯ и Зиновия ШКУТЯКА в Донецкую область, где сложилась критическая ситуация с закрытием школ.

В частности, в общеобразовательной школе № 111 в Петровском районе Донецка «нашеукраинцы» встретились с родителями и учительским коллективом и руководством школы и передали им книги и учебные диски по истории Украины, украинскому языку и литературе. На встрече также присутствовали депутаты местных советов, общественные активисты, представители городского и районного управления образования.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что «Наша Украина» будет требовать объяснений не только от министра образования, но и от руководства правительства – почему дискриминируются школы в Донецкой и Луганской областях. По его словам, партия будет контролировать, чтобы на образование было выделено финансирование, в том числе и целевое, особенно в школах этих областей. «Для каждого ребенка школа - это фактически родной дом, и когда власть предержащие административными методами отбирают у детей их дом - это настоящий стресс. Правительство не имеет права так бездумно ломать ситуацию», - сказал он. Как подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «мы приехали сюда, чтобы разобраться в ситуации, чтобы помочь людям, и мы поражены, как центральная власть не понимает наших людей и безразлично к ним относится».

Он также подчеркнул, что 229 учеников, которые учатся в этой школе, это большая цифра. В любой цивилизованной стране для такого количества школьников не только сохранили бы школу, но и развивали дополнительную инфраструктуру. «Правительство демонстрирует, что не знакомо с европейскими подходами, когда закрывает такие школы», - констатировал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также заверил родителей и учителей, что «Наша Украина» использует все механизмы, имеющиеся в распоряжении партии и ее народных депутатов, чтобы защитить школы от ликвидации. Наряду с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО напомнил, что «Наша Украина» в парламенте требует моратория на закрытие украинских школ. «Главным виновником в закрытии школ является правительство и центральная власть, которые бездумно относятся к этой ситуации и даже не имеют желания поинтересоваться мнением людей», - подчеркнул он.

Народный депутат Л.ГРИГОРОВИЧ обратила внимание на то, что объяснять закрытие школ демографическими прогнозами – цинично. «Сокращение одного департамента в правительстве или в Администрации Президента даст возможность содержать все школы, которые хотят сократить в Донецкой и Луганской областях», - отметила «нашеукраинка».

Народные депутаты передали представителям местного управления образования от партийной группы «Наша Украина» депутатское обращение, в котором требуют принять все возможные меры для недопущения закрытия общеобразовательных заведений.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 марта, Д.ТАБАЧНИК выступил с инициативой закрытия школ, где учится меньше 40 учеников.

3 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил закрывать школы. Он выразил мнение, что категорически нельзя закрывать ни одну школу, пока не решен вопрос с подвозом детей к другим учебным заведениям школьным автобусом и трудоустройством учителей школ, которые закрываются.