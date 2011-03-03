У чиновников хотят забрать право на бесплатные путёвки

«Чиновники не имеют права бесплатно отдыхать на курортах», – считает народный депутат Украины, президент партии «ПРАВДА» Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ.

В связи с этим он внес в Верховную Раду Украины законопроект № 8166 относительно отмены обеспечения чиновников бесплатными путёвками на санаторно-курортное обслуживание, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, «большинство граждан Украины десятками лет не могут получить положенные им путёвки, а тем более их купить за мизерную пенсию или зарплату, и уже забыли, как выглядит море. В то же время депутаты и судьи с огромными пенсиями и зарплатами бесплатно лечатся и купают свои «трудовые мозоли» в Крыму за счёт народа. Это несправедливо. Я предлагаю отменить привилегии чиновников и лишить их бесплатных путёвок».

Как сказал народный депутат, в Госбюджете-2011 на санаторно-курортное обслуживание чиновников выделено более 200 миллионов гривень. «За счёт сэкономленных денег мы можем значительно пополнить Пенсионный фонд, чтобы поднять минимальные пенсии людям», – подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Проект Закона Украины № 8166 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены гарантий бесплатного обеспечения отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, путёвками для санаторно-курортного лечения» внесён народным депутатом Украины Д.ВЕТВИЦКИМ в ВР 28 февраля 2011 года.

Законопроектом из части 7 статьи 33 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» исключается положение о бесплатном обеспечении народного депутата путёвками для санаторно-курортного лечения, а из названия статьи 137 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» – упоминание о санаторно-курортном лечении судей и членов их семей.