В БЮТ заявляют об очередном витке «укреплении» демократии

Народный депутат Украины из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО заявляет, что происходит давление власти на телекомпанию «Черноморка» (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Верховной Рады.

Депутат подчеркнул, что «вчера в стране начался очередной виток «укрепления» демократии и свободы слова».

По его словам, Национальный совет по телевидению и радиовещанию «без каких бы то ни было законных оснований не продлил лицензию на вещание в трех пунктах для Черноморской телерадиокомпании».

Он подчеркнул, что эта телекомпания вещает в 27 пунктах. «Это незаконное решение Национального совета лишает эфира 5 сельских районов нашей страны», - заявил парламентарий.

А.СЕНЧЕНКО подчеркнул, что «Черноморку» в течение 18 лет «пять раз пытались закрыть». По его словам, «власть менялась, но перед каждыми выборами свободная телекомпания была неугодна».

А.СЕНЧЕНКО сообщил, что «вчера пробовал позвонить Анне ГЕРМАН, но мои звонки, к сожалению, остались без ответа».

Он подчеркнул, что вместе с решением о лишении лицензий было передано в суд уголовное дело относительно директора телекомпании Татьяны КРАСИКОВОЙ. По словам депутата, завтра должно состояться первое заседание.

А.СЕНЧЕНКО обратился к депутатам разных фракций и журналистам поддержать телекомпанию.

Он также требует, чтобы Генеральная прокуратура осуществляла контроль за соблюдением в нашей стране законности. Он подчеркнул, что у генерального прокурора есть все основания «вынести протест» по этому делу.

В свою очередь председатель ВР Владимир ЛИТВИН подчеркнул, что профильный комитет парламента должен разобраться в этой ситуации и предоставить соответствующую информацию парламенту Украины.