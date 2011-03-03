В Белоруссии ввели запрет на ДДТ и Pet Shop Boys?

Белорусские блогеры распространили в Интернете список групп и исполнителей, выступление которых предлагается ограничить в местном теле- и радиоэфире.

Как сообщает РБК, по словам одного из пользователей социальных сетей, список был взят на одной из белорусских радиостанций.

Помимо белорусских групп "Ляпис Трубецкой" и "Крамбамбуля", в него попал и целый ряд российских исполнителей. В их числе группы ДДТ, "Наив", "Тараканы", певец Дмитрий Спирин.

Досталось и российским писателям. Не рекомендуется включать в эфир произведения таких авторов, как Борис Васильев, Виктор Ерофеев и Эдуард Успенский.

Ограничения коснулись и исполнителей из дальнего зарубежья. В частности, речь идет о популярной британской группе Pet Shop Boys. Наличие этой команды в списке можно объяснить лишь тем фактом, что в конце прошлого года участники коллектива подписали петицию, в которой говорилось о нарушении прав человека в Белоруссии.

Официальных комментариев белорусских властей в связи с появившимся списком пока не было.