В Новогродовке люди греются у костров, ученики примерзают к партам

В городе Новогродовке Донецкой области около 50 жилых двух-пятиэтажных домов, детсад, две школы и стационарное отделение больницы остались без отопления и света.

Как передает корреспондент УНИАН, более 200 человек пришли вчера к зданию мэрии и потребовали обратить внимание городских властей на коммунальные проблемы и разрешить наконец проблему с отоплением и энергоснабжением населения.

Митингующих жителей Новогродовки поддержали представители региональных парторганизаций ВО «Батьківщина» и «Фронта Змін», различных общественных организаций области и города.

По словам жительницы Новогродовки, главы городской организации ВО «Батьківщина» Светланы ШАПОВАЛОВОЙ, «еще осенью городские власти отчитались о том, что на 100% готовы к нынешнему отопительному сезону, после чего на сессии горсовета было принято решение об установлении надбавок к заработной плате городским чиновникам с формулировкой «За високі досягнення в праці».

Но в субботу, 26 февраля, единственная работающая (из десяти существующих) котельная (КВТС-20) вышла из строя. В этот же день перегорели не рассчитанные на высокую нагрузку кабельные линии, и часть города осталась без энергоснабжения.

«Люди приходят домой с работы, но вынуждены снова идти на улицу, чтобы погреться у костра. В двух школах, детском саду, поликлинике и в жилых квартирах температура не поднимается выше шести градусов… Люди выходят на улицу, потому что у них никакого другого источника энергии нет, кроме как электричество, ведь наш город не газифицирован», - сообщила С.ШАПОВАЛОВА.

«Представляете, мой муж приходит из шахты, где он в лаве отработал смену, а дома холодно и не на чем даже чайник вскипятить, не то чтобы приготовить горячий обед», - пожаловалась одна из местных жительниц.

По словам другой женщины, ее сильно беспокоит, что сын-одиннадцатиклассник практически не учится зимой, так как неотапливаемая школа часто «временно закрывается». «Дети неделю поучились, потом сидят дома... Вот в январе дней десять проучились, в декабре тоже, может, неделю... Там ледник, там дети просто примерзают к партам», - рассказала жительница Новогродовки.

Один из участников митинга посетовал, что у него из-за холода погибли аквариумные рыбки.

«У нас ситуация, как в 1941 году, разве только бомбы не падают», - возмущались новогродовцы.

Митингующие, стоя напротив здания мэрии, стали громко скандировать фамилию мэра города Александра АНТОНЕНКО. В результате руководитель города вышел к людям и пообещал решить проблему.

«Сегодня (2 марта -Ред.) теплотрасса будет вскрыта, заменено 30 метров теплотрассы, после чего тепло будет запущено», - сказал А.АНТОНЕНКО. На возражение одного из участников митинга, что трактор, который должен был к 11.00 приехать, у места вскрытия теплотрассы отсутствует, мэр ответил: «Батя, я сказал, трактор там сейчас будет».

Мэр также пояснил митингующим, что в городе идет работа по восстановлению и улучшению тепло- и энергоснабжения. «Существует проект, по которому дом, например, считается газовым. Для того, чтобы перевести дом на электричество, нужно изменить проект. На сегодняшний момент, насколько я владею информацией, три недели назад были обследованы все трансформаторные подстанции. По подстанции 21 было принято решение достраивать эту подстанцию, и 2 млн. 600 тыс. грн. лежат на спецсчетах, - сказал А.АНТОНЕНКО. - Рабочая документация в разработке, на ее оплату выделены средства… Документация разработана на весь проект, который включает в себя полностью замену электролиний, трансформаторов и замену внутридомовой разводки».

«Кроме того, подана заявка на госпрограмму для выделения средств на выполнение третьей очереди проекта, а именно замену внутридомовой разводки», - сказал А.АНТОНЕНКО.