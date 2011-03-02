Защита Иващенко просит освободить его из-под стражи

Адвокаты бывшего вр.и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО просят суд направить дело своего подзащитного на дополнительное расследование и изменить ему меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство они предоставили сегодня судье Печерского районного суда Киева Сергею ВОВКУ во время предварительного заседания по рассмотрению дела.

Как отмечают в своем ходатайстве адвокаты, во время досудебного следствия органы досудебного следствия нарушили ряд норм процессуального кодекса, прибегали к ряду фальсификаций, в результате чего все эти системные нарушения норм действующего законодательства не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства дела, а также из-за этого невозможно правосудное решения.

По убеждению защитников В.ИВАЩЕНКО, «следствие уклонялось от исследования реальных обстоятельств по делу, лишь механически собирало надуманные факты и доказательства».

Как отметили адвокаты, им и их подзащитному следователи Генпрокуратуры не дали возможности полностью ознакомиться с материалами дела, а также имеющимися в нем доказательствами.

Кроме того, они указали, что на досудебном следствии не установлен действительный размер ущерба, который якобы своими действиями причинил государству обвиняемый и который является основой для обоснования обвинения.

В то же время, адвокаты обратили внимание суда на то, что в действительности из-за подписания В.ИВАЩЕНКО плана санации Феодосийского судомеханического завода Министерства обороны Украины произошло отчуждение не целостного имущественного комплекса, а лишь его части, и не на основании утвержденного экс-чиновником Минобороны плана санации предприятия, а на основании постановления Хозяйственного суда Автономной Республики Крым, который изучил этот план, утвердил его и дал разрешение на реализацию.

Кроме того, адвокаты подчеркнули, что после отчуждения части имущества предприятие не было исключено из государственного реестра. Кроме того, у него остались производственные мощности, благодаря которым оно может выполнять возложенные на него функции по ремонту судов и двигателей.

В свою очередь, представители стороны обвинения, давая объяснения суду, отметили, что существенных нарушений во время досудебного следствия допущено не было, в результате таким образом, по их словам, это дает основания для назначения дела к рассмотрению по существу.

Исходя из изложенного, представители Генпрокуратуры просили суд отказать в удовлетворении ходатайства защитников В.ИВАЩЕНКО как в части направления дела на дополнительное расследование, так и изменения ему меры пресечения.

Заслушав доводы сторон-участниц процесса, суд удалился в совещательную комнату. Ориентировочно судебное решение будет объявлено в 13.00 4 марта.

Следует заметить, что предварительное рассмотрение указанного дела до этого дня дважды откладывалось из-за недоставки В.ИВАЩЕНКО в зал судебных заседаний.

Кроме того, и сегодня суд был вынужден трижды объявлять перерыв, поскольку конвойная служба не смогла своевременно – на 10.30 - привезти В.ИАВАЩЕНКО из следственного изолятора и сделала это лишь около 14.00.