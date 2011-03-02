Тимошенко обсудила путь в ЕС с немецким министром

Путь Украины в Европейский союз лежит только через соблюдение демократических ценностей.

Об этом сегодня заявил вице-канцлер Германии, федеральный министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в ходе встречи с председателем партии «Батьківщина» Юлией Тимошенко, сообщает сайт "Батьківщини".

«ЕС - это в первую очередь не экономический союз, а объединение демократических ценностей», - отметил он. Поэтому «...есть лишь один путь в ЕС - это путь через мост демократии».

Вице-канцлер заявил, что он лично и правительство Германии поддерживают европейские стремления Украины.

В свою очередь Юлия Тимошенко поблагодарила Гидо Вестервелле за поддержку европейских стремлений Украины и за диалог с нашей страной о подписании Соглашения об Ассоциации.

«Ваша поддержка обнадеживает. Я и политическая сила, которую я возглавляю, прилагаем все усилия для осуществления европейской интеграции Украины», - сказала она.

В ходе встречи речь шла также о внутриполитической ситуации в Украине.

«Сейчас в Украине происходит эррозия демократии. Нам придется много работать, чтобы вернуть наше государство на демократический естественный путь развития», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

В свою очередь Гидо Вестервелле заметил, что «каждая страна имеет правительство, но только демократические страны имеют действенную эффективную оппозицию».

*** 2-3 марта вице-канцлер Германии находится с официальным визитом в Украине.