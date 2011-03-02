Европейский суд принял иск Корнийчука против Украины

Европейский суд по правам человека подтвердил получение иска от лидера Украинской социал-демократической партии Украины (УСДП), экс-первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА и принял его в производство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСДП со ссылкой на адвоката Е.КОРНИЙЧУКА Игоря ФОМИНА.

Адвокат отметил, что иск зарегистрирован в Европейском суде под номером 10042/11.

Как сообщалось, жалоба в Европейский суд по правам человека от Е.КОРНИЙЧУКА и его защиты была направлена 1 февраля 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде Е.КОРНИЙЧУКУ.