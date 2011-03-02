Герман возмущается: шить роману Шкляра политику - «какая-то дикость»

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает дикостью инсинуации вокруг романа писателя Васыля ШКЛЯРА "Чорний Ворон".

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

“ШКЛЯР отображает ту эпоху, которая была в истории Украины, а мы не можем переписывать нашу историю в угоду тем, кому она не нравится”, - заявила А.ГЕРМАН.

По ее словам, если за такие вещи, в которых обвиняют В.ШКЛЯРА, запрещать роман, то нужно было бы запретить и Лесю Украинку, всего Грушевского, Шевченко, потому что они тоже употребляют ту же терминологию, что и В.ШКЛЯР.

«ШКЛЯР употребляет ту лексику, которая была актуальна в ту эпоху, о которой он пишет. Художник не может корректировать детали эпохи, которую он отображает, потому что это не его личные взгляды. Это художественное произведение, а не какое-то исследование. И смешно сегодня подставлять какие-либо идеологии под художественные романы. Просто какой-то советский союз, какой-то Сталин…», - сказала А.ГЕРМАН.

Она рассказала, что ее первая работа сразу после школы была в детской библиотеке, и «нам время от времени приходил список литературы, которую нужно изъять. Наша заведующая прятала эти книжки на крышу, но это было советское время».

«Шевченковский комитет достаточно авторитетный институт, имена, которые мы там видим, – высокая интеллигенция. Есть члены комитета, которым роман не понравился. Например, мне Дмитрий СТУС сказал, что не голосовал за него, потому что ему не понравился, а Борис ОЛИЙНЫК, который, кстати, коммунист, голосовал за этот роман, потому что ему он понравился», - отметила заместитель главы АП.

“И когда я слышу что-то типа «не такое слово в романе», то… Думаю, мы не должны жечь в Украине книги, потому что мы не фашисты», – отметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, Шевченковский комитет оценивал художественную сторону произведения, а не тему. «Роман на заданную тему – это из других времен, тоталитарных, а в демократическом обществе писателям не диктуют, какую эпоху отображать. Кому-то может это нравиться, кому-то – нет. Это тоже демократия», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Она отметила, что читала «Чорного ворона», но далека от оценок произведения на предмет ксенофобии.

«Я не ищу ксенофобии в книгах, пророссийское или антироссийское, я читаю роман, который может оказаться интересный или неинтересный. Иначе нужно составлять списки разрешенной и неразрешенной литературы», - сказала А.ГЕРМАН

Читать можно все, добавила она, и чем больше, тем лучше.

«Например, я сейчас увлечена романом Сергея ЖАДАНА «Ворошиловград». Мне жаль, что он не был представлен на Шевченковскую премию», - делится А.ГЕРМАН.

Она отметила, что мы живем в демократическом обществе, но все время об этом забываем. «Когда демократия не поддерживает наши какие-то мировоззренческие позиции, то мы сразу забываем, что мы демократы. Так нельзя. Главное – нельзя делать идеологию из литературы. Пришивать роману политику – просто смешно, какая-то дикость», - возмущается А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю Васылю ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

Вручение Шевченковской премии происходит традиционно в день рождения Великого Кобзаря - 9 марта.

*** Роман "Чорний Ворон" воспроизводит одну из самых драматических и самых умалчиваемых страниц украинской истории – борьбу украинских повстанцев против оккупационной власти в 20-х годах XX века. Главный герой романа – холодноярский атаман по кличке Черный Ворон – воюет против большевиков, которые оккупировали Украину и устанавливают в ней свой строй.

Однако отдельных украинских политиков и издателей возмутило такое решение Комитета, потому что они считают роман "Чорний Ворон" «ксенофобским».