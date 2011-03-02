Клюеву в Брюсселе попеняли: демократического развития не видно
18:04, 02 марта 2011Политика
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Фюле объяснил, что экономика - это не все
|Штефан Фюле
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам комиссар Евросоюза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ после встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.
Комиссар отметил, что в ходе сегодняшней встречи он поднимал вопросы демократии. «Это вопросы о базовых свободах и правах человека», - сказал Ш.ФЮЛЕ.
По его словам, Европейский Союз хотел бы видеть реформу избирательного законодательства в Украине, судебную реформу и ряд других, направленных на демократизацию страны.
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