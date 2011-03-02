Клюеву в Брюсселе попеняли: демократического развития не видно

Еврокомиссия хотела бы видеть не только экономическое, но и демократическое развитие Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам комиссар Евросоюза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ после встречи с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

Комиссар отметил, что в ходе сегодняшней встречи он поднимал вопросы демократии. «Это вопросы о базовых свободах и правах человека», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

По его словам, Европейский Союз хотел бы видеть реформу избирательного законодательства в Украине, судебную реформу и ряд других, направленных на демократизацию страны.