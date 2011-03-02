Яценюк думает, что его кнопка оставит без работы нардепов-спринтеров

Народный депутат, лидер партии «Фронт Змін», экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что введение в действие новой системы «Рада» позволит сохранить парламентаризм, а народные депутаты смогут вернуться в конституционное поле благодаря персональному голосованию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта Змін”, в интервью журналистам А.ЯЦЕНЮК, комментируя заявление председателя парламента Владимира ЛИТВИНА о намерении на будущей неделе ввести в действие обновленную систему «Рада», сказал: “Наконец в истории Украины произойдет так, что Верховная Рада начнет выполнять Конституцию, когда депутат, избранный народом, будет голосовать за себя”.

Он отметил, что каждый закон, который принимается Верховной Радой, “является неконституционным, и Президент ЯНУКОВИЧ обязан его ветировать, поскольку он принят не депутатами, а парламентскими спринтерами, которые голосуют один за восьмерых”.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что разработка и монтаж новой системы «Рада» происходили еще по его распоряжению как председателя парламента. По его словам, она получила все необходимые сертификаты и экспертизы, результаты последних поступили уже после принятия парламентом его отставки. “Наконец эта эпопея имеет все шансы завершиться. Владимир ЛИТВИН сегодня официально заявил, что обновленная система «Рада» есть, она работает и она сделает невозможным голосование одного народного депутата за кого-либо другого, и ее можно запустить одним распоряжением председателя парламента”, - сказал он.

Лидер “Фронта Змін” отметил, что “власть наплевала на Конституцию, когда формировали неконституционно коалицию, когда продлили себе полномочия, когда меняли решением Конституционного Суда Украины Основной Закон”.

“Сейчас дошло до точки кипения. Депутаты сами поняли, что от них уже ничего не зависит – как от большинства, так и оппозиции. Это также позволило ввести систему «Рада», с чем я поздравляю парламент», - подчеркнул он.

Отвечая на упреки некоторых провластных депутатов, что, мол, сенсорная кнопка на пультах депутатов демонтирована, А.ЯЦЕНЮК показал фотографию из своего телефона, которая подтверждает, что устройство исправно, сенсорная кнопка работает и «Рада» готова к эксплуатации. «Благодаря этой сенсорной кнопке мы добьемся, чтобы парламент был парламентом, а не базаром, где за деньги можно проголосовать за все, что хочешь», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК в очередной раз заявил, что для введения в эксплуатацию новой системы персонального голосования не нужно решение парламента. «В соответствии с Регламентом система «Рада» как монтируется, так и вводится в эксплуатацию исключительно распоряжением председателя Верховной Рады», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, модификация системы «Рада», которая гарантирует персональное голосование каждого депутата, была осуществлена в 2008 году. По словам А.ЯЦЕНЮКА, она стоила 461 тысячу гривен, а потраченные на нее деньги были сэкономлены благодаря его отказу от чартерных перелетов.

В пресс-службе “Фронта Змін” отмечают, что, “состоя в должности спикера парламента, А.ЯЦЕНЮК летал в служебные командировки на рейсовых самолетах, и благодаря этому было сэкономлено 3 миллиона бюджетных денег, предусмотренных на чартерные перелеты председателя Верховной Рады”.