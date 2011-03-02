Грач готов в суде предъявить доказательства коррупции в КПУ

Народный депутат, бывший член Коммунистической партии Украины, а теперь лидер Коммунистической партии рабочих и селян Леонид ГРАЧ заявляет, что готов в суде предъявить доказательства коррупции в КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

В частности, отвечая на вопросы журналистов, имеются ли у него веские доказательства коррупции, сотрудничества руководства КПУ с представителями власти и готов ли он их публично предъявить, Л.ГРАЧ напомнил, что лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявлял о намерении подать на него в суд за такие обвинения.

«Пожалуйста, я хотел бы, чтобы это (судебное разбирательство – УНИАН) состоялось, потому что оппортунизм нужно разоблачить», - сказал Л.ГРАЧ. При этом он предупредил, что предоставленные им доказательства будут касаться обеих сторон: как тех, кто брал взятки в разном виде, так и тех, кто их давал.

«Идите в суд, и я предъявлю эти документы», - добавил Л.ГРАЧ.