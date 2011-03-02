Ежель сказал, скольких украинцев заберут в армию в этом году

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который устанавливает численность Вооруженных сил Украины в 192 тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ.

По его словам, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Министр отметил, что из этой численности 144 тысячи - военнослужащие.

Кроме того, правительство приняло распоряжение о весеннем призыве в ВСУ. В частности, в 2011 году планируется призвать на службу 26,1 тыс. чел. Из них 20 тыс. – в Вооруженные силы Украины, 5,1 тыс. чел. – во Внутренние войска МВД и 1 тыс. – в Государственную специальную службу транспорта.

По словам М.ЕЖЕЛЯ, для обеспечения весеннего призыва выделено 5 млн. 298,4 тыс. грн.