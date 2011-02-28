У Тимошенко говорят, что СБУ поступает по принципу «я не я, и лошадь не моя»

В партии «Батькивщина» отмечают, что Служба безопасности Украины, а точнее ее руководство, уже год является "источником системных и регулярных провокаций" против оппозиции, независимых общественных организаций и журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», «за все это время СБУ не признала ни одного факта давления на медиа, репортеров, политиков, общественных деятелей. Когда же «преследуемые» заявляли о таких фактах, то СБУ всегда квалифицировала их как провокации, выдумки, небылицы и пр. Как в российской поговорке «я не я, и лошадь не моя».

Таким образом, заявляют в «Батькивщине», «вполне стандартной является и ситуация, сложившаяся вокруг попытки работников СБУ попасть на территорию партийного офиса «Батькивщины» и изъять партийный сервер. Не удивительно, что СБУ, как всегда, опять от всего отмежевалась, и даже обвиняет «БЮТ-Батькивщину» в провокациях».

В партии «Батькивщина» выразили надежду, что «работники СМИ с осторожностью будут относиться к каким-либо заявлениям этой Службы безопасности Украины и будут вообще учитывать, что нынешнее руководство СБУ не имеет отношения ни к службе Украине, ни к ее безопасности, ни вообще к самой Украине».

Как сообщал УНИАН, 18 февраля первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батькивщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы взять его штурмом».

После этого лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО в Twitter написала, что СБУ проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую приобрела эта информация.

Народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей ШКИЛЬ заявил газете «КоммерсантЪ-Украина», что «Батькивщина» имеет в своем распоряжении видеозаписи, которые подтверждают посещение представителями СБУ центрального офиса партии в Киеве. "У нас есть все данные: фамилия, имя, отчество, звание начальника отдела, который руководил этой операцией, есть видео, на котором также зафиксированы номера машин", - сказал он. Вместе с тем, по словам депутата, с просьбой предоставить эту информацию для проведения проверки с СБУ "никто официально не обращался".

Сегодня, 28 февраля, СБУ назвала очередной спланированной провокацией обвинения «БЮТ-Батькивщины» в якобы незаконных действиях сотрудников СБУ возле офиса этой политической силы на улице Туровской.

По информации пресс-центра СБУ, Служба безопасности Украины завершила проверку заявлений, распространенных 18 февраля представителями «БЮТ-Батькивщина». «Несмотря на то, что Служба безопасности Украины неоднократно обращалась к руководству БЮТ предоставить свидетельства очевидцев «событий» и записи видеонаблюдения охраны партийного офиса, мы так и не получили никаких материалов в подтверждение их заявлений», - говорится в сообщении.