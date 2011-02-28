Онопенко прикинул, сколько времени рассказывал Януковичу про зятя и дочку

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не влиял на изменение меры пресечения в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОНОПЕНКО заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Я не думаю (что Президент имел влияние на следователя, который изменил меру пресечения в отношении экс-заместителя министра, – УНИАН). Дело в том, что по КОРНИЙЧУКУ следствие по делу завершилось. И как раз, когда оно завершилось, он ознакомился (с делом – УНИАН), и тогда в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом следственные органы и прокуратура имеют право изменить содержание под стражей на подписку. Я считаю, что независимо, был ли там кто-то из моих родственников или какой-нибудь гражданин Украины, если он не совершал тяжкого преступления, то нужно думать об изменении меры пресечения», - отметил В.ОНОПЕНКО.

Он отметил, что Е.КОРНИЙЧУК предоставил следствию всю необходимую информацию по делу и не прятался от правоохранителей. Поэтому, по мнению В.ОНОПЕНКО, следователь имел все основания для изменения меры пресечения в отношении Е.КОРНИЙЧУКА.

«Я считаю, что Президент не влиял. Насколько я знаю, он пытается не влиять на эти процессы. Понятное дело, что после моей информации он стал более информированным, и об этом знали правоохранительные органы. Но влиять на эти вещи – он не влиял», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

Кроме того, председатель ВСУ отметил, что Президент не знал о возбуждении уголовного дела против его дочки, и В.ЯНУКОВИЧА это чрезвычайно удивило. «Чрезвычайно обеспокоила ситуация с обыском. Как раз здесь, что называется, эксцесс исполнителей. Он сказал, что это то же, что проводить обыск в Украине в доме, в имении чьем-то», - подчеркнул В.ОНОПЕНКО.

В то же время, говоря о встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ 14 февраля, В.ОНОПЕНКО отметил, что более 90% времени на встрече они обсуждали проблемы судопроизводства в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-первому заместителю министра юстиции Украины Е.КОРНИЙЧУКУ, который является зятем председателя Верховного Суда Украины В.ОНОПЕНКО. Накануне председатель ВСУ встречался с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.